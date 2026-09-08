Amplían plazo para definir situación jurídica de detenido tras persecución en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La autoridad judicial concedió la duplicidad del término solicitada por Adislao Eduardo N., de 35 años, y su defensa, por lo que será hasta el 9 de septiembre cuando continúe la audiencia inicial para resolver su situación jurídica.

El imputado permanece bajo investigación luego de ser detenido tras una persecución policiaca derivada de una presunta amenaza con arma de fuego en la colonia Central. El operativo concluyó en las inmediaciones del Puente Internacional número Dos, donde los agentes lograron concretar su captura.

De acuerdo con lo informado por el funcionario, elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaban diligencias relacionadas con un presunto evento de venta de narcóticos cuando se registró la agresión y posterior persecución.

Durante el despliegue, Adislao Eduardo N. habría intentado escapar de los agentes y arrojado ponchallantas, lo que provocó daños. La coordinación entre las distintas corporaciones de seguridad permitió finalmente detenerlo y ponerlo a disposición de la autoridad judicial.

Tras la judicialización del caso, durante la audiencia inicial el imputado y su defensa solicitaron que se ampliara el plazo constitucional para aportar y analizar los elementos necesarios antes de que se determine su situación jurídica.

El funcionario señaló que la Fiscalía considera contar con material probatorio suficiente para sostener su pretensión dentro del proceso, aunque será el órgano jurisdiccional el que determine si existen elementos para continuar con el procedimiento en su contra.

La investigación también contempla los antecedentes del detenido, quien habría permanecido alrededor de 10 años recluido en un Cefereso de Jalisco, presuntamente relacionado con un proceso por delincuencia organizada, además de contar con antecedentes por otros delitos del fuero común.

La continuación de la audiencia está programada para el 9 de septiembre, fecha en la que se definirá la situación jurídica del imputado conforme a los elementos presentados por las partes.