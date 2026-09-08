Fiscalía investiga quién conducía camioneta en choque donde murieron dos empleados municipales

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por el choque ocurrido la madrugada del domingo, en el que murieron dos empleados municipales, mientras peritos buscan establecer quién conducía la camioneta y si algún factor adicional provocó el accidente.

La información fue dada a conocer por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte, quien señaló que el caso ya fue consignado y que continúan las diligencias para esclarecer la mecánica del percance ocurrido sobre la carretera a Acuña, en las inmediaciones de las letras que identifican a Piedras Negras.

La Fiscalía investiga el accidente que cobró la vida de dos empleados municipales en Piedras Negras.

De acuerdo con las primeras investigaciones, una camioneta tipo SUV perdió el control y se impactó de frente contra un vehículo de transporte de personal. Tras la colisión, la unidad volcó y en el lugar murieron Humberto de León y Jesús Ortiz González, ambos empleados municipales.

El conductor fue identificado como Cristian Robles, elemento activo de la Policía Municipal asignado al personal de la ruta fiscal. Resultó gravemente lesionado y fue trasladado a una clínica particular, donde permanece con estado de salud reservado.

Cristian Robles, conductor de la camioneta, se encuentra en estado grave tras el choque en Piedras Negras.

El delegado explicó que una de las principales líneas de investigación es establecer quién se encontraba al volante, debido a que los tres ocupantes fueron encontrados en la parte posterior de la camioneta.

"Se encontraban unos sobre otros de las personas que se encontraron en la parte posterior del vehículo", explicó el funcionario.

Agregó que ninguno de los ocupantes llevaba puesto el cinturón de seguridad, circunstancia que también complica determinar con precisión la posición que ocupaba cada uno al momento del impacto.

La autoridad informó además que se realizan estudios toxicológicos para determinar si alguno de los involucrados se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia. Hasta ahora, esta posibilidad no ha sido confirmada.

Los peritos analizan las causas del accidente y esperan resultados de pruebas toxicológicas.

El delegado indicó que se encuentran a la espera de los resultados de la necropsia y de los estudios toxicológicos, los cuales permitirán determinar las condiciones en las que se encontraban los involucrados al momento del accidente.

Precisó que los resultados de los dictámenes serán determinantes para establecer qué ocurrió antes del choque y deslindar responsabilidades.

Como parte de las diligencias, peritos analizan la vía de circulación, la trayectoria de las unidades y los daños ocasionados. También se revisan imágenes captadas por el vehículo de transporte de personal, en las que se observa que la camioneta perdió el control antes de impactarse de frente.

"Se han estado realizando diversos dictámenes analizando en la vía de circulación, para definir exactamente cuál fue la causa que ocasiona el accidente", señaló.

La Fiscalía también continúa recabando entrevistas de las personas que acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios, además de esperar los resultados de las necropsias y pruebas toxicológicas.

Con estos elementos, la autoridad busca determinar de manera concluyente la causa del accidente y, en su caso, las responsabilidades derivadas del choque.