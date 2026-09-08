Muere niño de dos años tras caer a una alberca en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado investiga la muerte de un niño de dos años que fue localizado dentro de una alberca durante una convivencia familiar, luego de que el menor fuera trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento.

El pequeño fue identificado como Dilan Isac, quien tenía su domicilio en la zona centro de Villa Unión. El incidente ocurrió durante la tarde del domingo en el centro recreativo Villas de Pancho, donde el menor se encontraba acompañado de familiares.

De acuerdo con las primeras investigaciones, en determinado momento el niño dejó de estar a la vista de sus familiares. Tras buscarlo durante aproximadamente 20 minutos, se percataron de que varias personas se encontraban alrededor de la alberca, donde acababan de sacar al menor del agua y trataban de auxiliarlo.

Elementos de Bomberos acudieron al lugar y realizaron maniobras de reanimación para intentar recuperar al niño. Ante la falta de respuesta, fue trasladado al Hospital General de Villa Unión, donde personal médico continuó con las labores de reanimación cardiopulmonar.

Sin embargo, a su llegada al hospital, el menor ya no presentaba signos vitales y se confirmó su muerte. El hecho fue notificado a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, Región Norte I, cuyos agentes iniciaron las diligencias correspondientes.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que la dependencia tomó conocimiento del caso en el hospital y señaló que las primeras indagatorias apuntan a que el menor habría caído al agua de manera accidental.

El funcionario explicó que, por tratarse de un niño de corta edad, las autoridades deberán establecer si existió alguna falta de supervisión por parte de los adultos que se encontraban a cargo de su cuidado.

"Tratándose de un menor de edad, evidentemente no puede permanecer sin la supervisión de una persona adulta", señaló Rodríguez Ríos.

Precisó que será el Ministerio Público el encargado de determinar, con base en las entrevistas, peritajes y demás diligencias, si existe alguna responsabilidad relacionada con el cuidado del menor.