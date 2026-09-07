Detienen a dos hombres por delitos sexuales contra menores en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, Coah.- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tras cumplimentarse órdenes de aprehensión por distintos delitos sexuales en agravio de menores de edad, como resultado de investigaciones integradas por el Ministerio Público especializado.

El primer operativo se realizó en la colonia Año 2000, donde fue capturado José Alfredo, alias "El Joe", de 49 años, quien era requerido por el delito de abuso sexual cometido en persona menor de 15 años agravado.

Horas más tarde, los agentes investigadores localizaron en la colonia Los Olivos a Ever Nahum, de 42 años, sobre quien pesaba un mandamiento judicial por los delitos de violación equiparada y corrupción de menores, por lo que también fue detenido.

De acuerdo con la Fiscalía, ambas órdenes de aprehensión fueron solicitadas una vez que las carpetas de investigación reunieron los elementos suficientes para judicializar los casos. Tras su captura, los imputados fueron puestos a disposición del juez que los requiere.

Acciones de la autoridad

Será durante las audiencias iniciales cuando el Ministerio Público presente los datos de prueba para sustentar las acusaciones, mientras que la autoridad judicial definirá la situación jurídica de ambos conforme avancen los procesos penales.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, señaló que estas acciones responden a la instrucción del fiscal general Federico Fernández Montañez de fortalecer la atención de los delitos que afectan a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Prevención y concientización

Agregó que, de manera paralela a las investigaciones, la dependencia mantiene acciones preventivas y de proximidad social mediante conferencias y pláticas de orientación para prevenir el abuso infantil y alertar sobre riesgos como el grooming a través de redes sociales.