Enfrentará detenido mandamiento judicial en Piedras Negras por desaparición forzada

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Agencia de Investigación Criminal cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan Pablo "N", de 56 años, por el delito de desaparición cometida por particulares, relacionado con hechos ocurridos hace un par de años en la Región Carbonífera.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que en ese entonces se reportó la privación de la libertad de una persona que posteriormente fue hallada sin vida en un rancho, señalándose la participación de dos sujetos.

De acuerdo con la investigación, uno de los presuntos responsables fue detenido tiempo atrás, mientras que el segundo permanecía prófugo hasta ser ubicado en esta frontera, donde ya se encontraba recluido por otro delito.

Rodríguez Ríos detalló que el nuevo mandamiento judicial fue ejecutado dentro del penal, por lo que el imputado enfrentará también este proceso, cuya pena oscila entre 10 y 20 años de prisión, además de las agravantes que determine la autoridad judicial.

"El detenido deberá cumplir las condenas que le correspondan conforme a la ley", puntualizó el delegado de la Fiscalía.