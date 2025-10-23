Taxi Premier detenido por conducir bajo los efectos del alcohol

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Durante la madrugada de este jueves, un conductor de taxi de la línea Premier fue sorprendido en estado de ebriedad por inspectores de transporte, luego de ser encontrado dormido dentro de su unidad, estacionada frente a una tienda de conveniencia.

Al despertar al chofer, los oficiales detectaron un fuerte olor a alcohol, por lo que fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde un médico lo certificó con tercer grado de ebriedad, nivel que representa intoxicación severa y un riesgo potencial tanto para él como para los pasajeros que pudiera transportar.

Ante estos hechos, el taxi fue remitido al corralón municipal y el conductor quedó detenido. Además, las autoridades determinaron suspenderlo como operador del servicio de transporte público durante lo que resta de la administración.

Funcionarios del área de Transporte señalaron que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes de supervisión, cuyo objetivo es prevenir accidentes y garantizar la seguridad de los usuarios del servicio de transporte.