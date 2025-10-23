Reporta Banco de Sangre desabasto tras aumento de accidentes en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Aunque las recientes campañas de donación han tenido buena respuesta ciudadana, el Banco de Sangre de Piedras Negras enfrenta actualmente un ligero desabasto, derivado del incremento de accidentes graves registrados en la ciudad durante las últimas semanas.

La responsable del área, Sandra Ávila Quezada, explicó que los casos más recientes han requerido grandes volúmenes de sangre debido a la gravedad de las lesiones de los pacientes.

"Sobre todo los últimos tres accidentes, que fueron muy sonados aquí en la ciudad", comentó la funcionaria.

Ávila Quezada detalló que el personal del Banco de Sangre trabaja en reponer las unidades utilizadas para mantener un suministro estable que permita responder ante cualquier emergencia.

"Nuestra principal preocupación es contar con la sangre suficiente para atender cualquier eventualidad que se presente", subrayó.

Autoridades de salud exhortaron a la población a acudir a donar de manera voluntaria, recordando que la disponibilidad de sangre es esencial no solo para casos de emergencia, sino también para pacientes hospitalizados que requieren transfusiones por enfermedades crónicas o procedimientos quirúrgicos.