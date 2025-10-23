Piedras Negras, segunda ciudad más segura de México: INEGI

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con apenas un 15 por ciento de percepción de inseguridad entre sus habitantes, Piedras Negras se consolidó como la segunda ciudad más segura del país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estudio, que abarca los meses de julio, agosto y septiembre, coloca a Piedras Negras solo detrás de San Pedro Garza García, Nuevo León, que registró un 8.9 por ciento de percepción de inseguridad.

En el tercer sitio se ubicó la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con 15.6 por ciento, seguida de Los Mochis, Sinaloa (19.2%), y San Nicolás de los Garza, Nuevo León (22.4%).

Además de ocupar el segundo lugar nacional y el primero en Coahuila, Piedras Negras fue reconocida como la frontera más segura del país, lo que refuerza su posición como una de las ciudades con mejores indicadores de paz social y confianza ciudadana.