Pareja es arrestada en Piedras Negras por presuntamente retener a una mujer contra su voluntad

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una pareja fue arrestada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tras ser señalados por presuntamente mantener privada de la libertad a una mujer en la colonia Los Espejos, en este municipio.

La detención se realizó luego de que la víctima escapara del lugar donde se encontraba retenida, lo que permitió iniciar una investigación. Con base en las diligencias presentadas, un juez emitió una orden de aprehensión, misma que fue ejecutada sobre la calle Sílice del mencionado sector.

Los presuntos responsables fueron identificados como Ángel "N" y Jazmín "N", quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal en las próximas horas.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el caso ya fue judicializado. Durante la audiencia inicial, los imputados optaron por no declarar, y su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo miércoles 8 de octubre.

De manera extraoficial, trascendió que la víctima tendría un vínculo familiar con uno de los detenidos, aunque las autoridades aún no han confirmado los motivos por los cuales fue privada de su libertad.