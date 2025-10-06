Aumentan quejas ante Derechos Humanos, van 233 en el año

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Tercera Visitaduría de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) recibió 33 quejas formales durante el mes de septiembre por presuntas violaciones a los derechos humanos, lo que eleva el acumulado anual a 233 casos, informó Manuel López Soto, titular de la oficina regional.

Según el funcionario, la Agencia de Investigación Criminal encabeza la lista de dependencias más señaladas, con 11 denuncias en el mes. Le siguen:

Agentes del Ministerio Público, con 6 quejas

Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras, con 4

Policía Especializada de Coahuila, con 2

Además, el IMSS también registró 2 quejas en este periodo

La detención arbitraria fue la causa más frecuente de denuncia.

López Soto reconoció un repunte sostenido en el número de quejas durante el último trimestre, con más de 30 casos reportados en julio, agosto y septiembre. Estimó que, si la tendencia continúa, la cifra total de 2025 podría superar las 300 quejas para diciembre.