Asaltan a estudiante a metros de la secundaria Benito Juárez; exigen patrullaje

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un estudiante de 13 años de la secundaria Benito Juárez fue víctima de un asalto la mañana de este lunes, a escasos metros del plantel educativo, lo que generó indignación entre padres de familia, quienes exigieron mayor vigilancia en la zona durante los horarios de entrada y salida.

El hecho ocurrió sobre la calle Periodistas, antes de llegar a la calle Guadalajara. De acuerdo con el testimonio de su madre, Azucena, fue la propia escuela quien le llamó para informarle del incidente. "Recibí una llamada y escuché a mi hijo decir: ´mamá, me asaltaron´. Corrí de inmediato para ver que estuviera bien", escribió en redes sociales.

El menor fue despojado de su mochila, su celular y el dinero que llevaba consigo. Afortunadamente, no resultó con lesiones físicas, aunque el susto fue evidente.

La situación encendió las alarmas entre la comunidad escolar, especialmente entre padres de familia, quienes manifestaron su preocupación por la falta de vigilancia. "Debería haber más patrullas a esa hora, es cuando más alumnos van llegando", señalaron algunos.

Cabe recordar que, en marzo pasado, el alcalde Jacobo Rodríguez entregó 10 patrullas nuevas con una inversión de 14 millones de pesos. Asimismo, el 15 de abril anunció la adquisición de 10 unidades más tipo Chevrolet Tahoe, con el compromiso de reforzar la seguridad en las colonias.

Sin embargo, padres de familia consideran que la presencia policiaca sigue siendo insuficiente, sobre todo en zonas escolares como esta donde carecen de alumbrado público.