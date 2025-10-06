Autorizan muro de Ferromex en Nava sin consultar

NAVA, COAH. – Vecinos de las colonias CROC, Presidentes y Morelos expresaron su rechazo a la construcción del muro que la empresa Ferromex edificará en la zona ferroviaria, luego de que el alcalde Jacobo Rodríguez autorizara la obra sin realizar consulta ciudadana, lo que ha desatado inconformidad entre los habitantes que se dicen afectados y aislados.

Los colonos, que el sábado se manifestaron en las inmediaciones de las vías del tren, calificaron la obra como el "muro de la vergüenza" y exigieron al alcalde que "dé la cara" y explique los motivos de su aprobación.

"Así como anduvo en campaña, que venga ahorita. Si no viene y da la cara, no vamos a dejar meter las máquinas, nos vamos a reunir entre todos", advirtieron los inconformes, quienes aseguraron que no fueron informados sobre la construcción que los dejará sin acceso directo a escuelas y centros de trabajo.

Algunos de los vecinos señalaron que tienen más de 50 años viviendo en el sector, y lamentaron que el proyecto avance sin considerar alternativas de movilidad ni puentes de acceso.

El pasado jueves, el alcalde Rodríguez confirmó que la administración autorizó a Ferromex el levantamiento del muro de confinamiento, y reconoció que no se contempla ningún paso peatonal o vehicular por el momento.

"Ferromex va a empezar la construcción de esta barda lo antes posible", declaró el edil, lo que provocó el descontento de los habitantes, quienes ahora advierten que impedirán el inicio de los trabajos si no se realiza una mesa de diálogo pública.