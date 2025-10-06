Asaltan tienda Oxxo en colonia Valle de las Flores durante la madrugada

PIEDRAS NEGRAS, COAH. -- Durante la madrugada de este domingo se registró un asalto con violencia en una tienda de conveniencia Oxxo, localizada en la colonia Valle de las Flores, donde dos sujetos amenazaron a la empleada y se apoderaron de 1,500 pesos en efectivo.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que la Fiscalía General de Justicia continúa con las investigaciones del caso, a fin de identificar y detener a los responsables.

"Hasta el momento no se ha recibido la denuncia formal, pero se espera que los representantes legales de la empresa acudan en los próximos días a presentarla", detalló Gómez Rodríguez.

Agentes de la Agencia de Investigación Criminal ya revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad para obtener pistas sobre los autores del atraco, quienes permanecen prófugos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar con información que ayude a esclarecer los hechos.