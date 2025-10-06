Otorgan libertad condicional a cuatro vinculados por posesión de droga

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Cuatro hombres detenidos durante un cateo en una vivienda de la colonia Central de Piedras Negras continuarán su proceso en libertad, luego de que el juez concediera la suspensión condicional del proceso, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

Se trata de José de Jesús "N", José "N", Jesús "N" y Abraham "N", quienes fueron asegurados por autoridades de investigación durante un operativo en el que también se decomisaron sustancias con características de cocaína y marihuana.

Durante la audiencia, el abogado defensor Mario García Aguilar presentó los argumentos y pruebas necesarias para que el juez concediera el beneficio, permitiendo a los imputados continuar su proceso fuera del penal.

Como parte de las medidas alternas, los cuatro deberán acudir a firmar mensualmente durante un año y cubrir una multa de 25 mil pesos cada uno. En caso de incumplir con las condiciones establecidas, las autoridades podrán reaprehenderlos, advirtió Gómez Rodríguez.

El funcionario subrayó que los imputados quedaron libres bajo las reservas de ley, mientras continúa el procedimiento judicial correspondiente.