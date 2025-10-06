Consigan a sujeto que chocó vehículos en la colonia Acoros

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hombre identificado como Luis Roberto N., de 34 años, fue detenido por autoridades luego de provocar varios accidentes vehiculares en la colonia Ácoros, presuntamente mientras conducía bajo los efectos de una sustancia tóxica.

Tras los hechos, el individuo intentó escapar saltando por los techos de varias viviendas, pero terminó lesionado con una fractura en el pie, lo que facilitó su detención por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que el detenido se encuentra actualmente hospitalizado y bajo custodia, y será presentado ante el Ministerio Público tan pronto como su estado de salud lo permita.

Gómez Rodríguez añadió que, de momento, solo se tiene registrada una persona afectada, aunque invitó a otras posibles víctimas a acudir a interponer su denuncia, ya que los delitos cometidos requieren querella para proceder legalmente.

La situación jurídica de Luis Roberto N. será definida en las próximas 48 horas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.