Vinculan a proceso a agresor por ataque con arma blanca en colonia Hidalgo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un hombre identificado como José Ricardo N fue vinculado a proceso y enviado al penal de Piedras Negras, tras ser acusado de atacar con un arma blanca a dos personas en la colonia Hidalgo.

Detalles del ataque con arma blanca en la colonia Hidalgo

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que durante la audiencia correspondiente, el juez resolvió iniciar el proceso penal al considerar que existen elementos de prueba suficientes en su contra.

Como parte de la resolución, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el imputado permanecerá recluido mientras se desarrolla el proceso legal.

Acciones de la Fiscalía General de Justicia en el caso

Se indicó además que el plazo para el cierre de la investigación complementaria será de dos meses, tiempo en el que se continuará integrando la carpeta del caso.

Estado de salud de las víctimas tras el ataque

De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron Rafael Alcalá Ruiz, de 34 años, quien sufrió una lesión en el cuello, y Juan Mauricio Frausto Hernández, de 55 años, quien presentó heridas en el antebrazo, ceja y espalda. Autoridades médicas confirmaron que ambos se encuentran fuera de peligro.