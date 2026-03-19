Disputa entre traficantes de migrantes desencadena agresión en El Moral

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una disputa entre presuntos traficantes de migrantes habría provocado un ataque con armas blancas que dejó a dos hombres gravemente heridos en el ejido El Moral, en Piedras Negras.

Las víctimas, identificadas como Romario Luna Delgadillo, de 32 años, y Edgar Mondragón Chávez, de 20, originarios de Monterrey y Michoacán, respectivamente, se encontraban en la ciudad con la intención de cruzar de forma irregular hacia Estados Unidos.

¿Cómo ocurrió el ataque?

Según los primeros informes, tres agresores los atacaron con machetes y navajas, ocasionándoles lesiones de consideración que los mantienen en estado crítico.

Acciones de la autoridad

Las autoridades señalaron que el hecho estaría relacionado con conflictos internos entre grupos dedicados al tráfico de personas, luego de que la presencia policial en la zona generara tensiones en una presunta casa de seguridad.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, indicó que ya se integran datos de prueba a la carpeta de investigación para solicitar órdenes legales en contra de quienes resulten responsables. Mientras tanto, el estado de salud de los heridos es reportado como grave y el caso sigue en proceso de investigación.