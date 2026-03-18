Tragedia: Muere bebé de dos meses tras reporte de emergencia en colonia Villa Real

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La mañana de este miércoles se registró una movilización de cuerpos de emergencia en el fraccionamiento Villa Real, tras el reporte de un bebé con complicaciones de salud.

Fue alrededor de las 9:30 horas cuando se recibió el llamado de auxilio en la calle Rey Ricardo, donde se alertaba sobre un menor de apenas dos meses de edad en estado delicado, lo que generó la rápida respuesta de paramédicos de Protección Civil y Bomberos, así como de elementos de Seguridad Pública Municipal.

Al arribar al domicilio, los socorristas procedieron a valorar al menor; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La mañana de este miércoles, se registró una movilización de cuerpos de emergencia en Piedras Negras.

En el lugar, familiares del bebé fueron entrevistados por las autoridades municipales con el fin de recabar información que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. El área fue resguardada mientras se notificaba a las instancias correspondientes para iniciar las diligencias.

Familiares del bebé fueron entrevistados para esclarecer las circunstancias del hecho.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) tomó conocimiento y dio seguimiento al caso para determinar responsabilidades.