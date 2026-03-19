Advierte Jacobo por agua "contaminada" y Menera se toma un vaso

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La confrontación por el control del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) se intensificó este miércoles, luego de posturas encontradas entre el alcalde Jacobo Rodríguez y el gerente del organismo, Lorenzo Menera, sobre la calidad del agua que se distribuye en la ciudad.

El alcalde realizó un recorrido en la planta potabilizadora, donde difundió imágenes de agua sin tratar proveniente del río Bravo, advirtiendo que su consumo podría provocar fiebre, vómito y enfermedades como la salmonella, por lo que exhortó a la población a no beber agua directamente de la llave.

¿Qué declaró Lorenzo Menera sobre la calidad del agua?

En respuesta, el gerente de SIMAS convocó a medios de comunicación para demostrar que el agua que llega a los domicilios sí es apta para consumo humano. Explicó que las pruebas se realizarán con Laboratorios Valdez, señalado como el único certificado en la ciudad.

Aclaró que las muestras tomadas corresponden al agua ya tratada y almacenada en cisternas, no al líquido crudo proveniente del río, el cual aún no ha pasado por los procesos de filtración y cloración.

Durante la demostración, especialistas verificaron que los niveles de cloro se encuentran dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente, concluyendo que el suministro domiciliario no representa riesgo para la salud.

Impacto en la comunidad por el conflicto entre autoridades

Menera acusó que la difusión de los videos por parte del alcalde busca generar temor entre la población, e invitó a los ciudadanos a presenciar las pruebas en vivo para constatar la calidad del agua.

El intercambio evidenció un conflicto más amplio por el control financiero y operativo del organismo, en el que el alcalde ha insistido en realizar cambios en su estructura, mientras la gerencia defiende la transparencia del servicio e incluso planteó someter su gestión a mecanismos de revisión ciudadana.