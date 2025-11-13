Niño de 4 años resulta gravemente herido tras ataque de perro en la colonia Mundo Nuevo

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Un niño de apenas cuatro años permanece con estado de salud reservado luego de ser atacado por un perro la tarde de este jueves en la colonia Mundo Nuevo.

¿Qué ocurrió?

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Cuauhtémoc y Doctor Mier, donde el menor, identificado como José Javier "N.", caminaba acompañado de una tía y una primita. De acuerdo con los primeros reportes, un perro salió repentinamente y arremetió contra el pequeño, mordiéndolo en las mejillas, la cabeza y los brazos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras el ataque, el niño fue llevado de urgencia al centro de salud del sector para recibir los primeros auxilios. Minutos después, paramédicos lo trasladaron en ambulancia al Hospital General "Doctor Salvador Chavarría", donde se informó que su estado de salud es reservado debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para determinar si el perro tiene propietario y, en su momento, recibir la denuncia formal por parte de los familiares, a fin de proceder penalmente contra quien resulte responsable.