Aumenta atención de bebés prematuros en el Hospital Salvador Chavarría

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– El Hospital General "Dr. Salvador Chavarría" de Piedras Negras registra en los últimos días un incremento significativo en la atención de bebés prematuros, fenómeno que, según el director del nosocomio, doctor Agustín Aguilar Rodríguez, ocurre cada año entre los meses de septiembre, octubre y noviembre.

"Es la temporada en la que siempre tenemos un repunte en la cantidad de nacimientos y partos. Eso ha provocado una mayor ocupación en la terapia intensiva neonatal", explicó el médico.





¿Cuál es la situación actual en el hospital?

Aguilar Rodríguez recordó que el hospital es centro de referencia regional,

ya que cuenta con la única unidad de terapia intensiva neonatal en el norte de Coahuila, lo que obliga a atender también a pacientes provenientes de Acuña y Allende.

"Tenemos solo seis espacios en la unidad y fácilmente se llenan. Nos envían pacientitos de otras ciudades y eso hace que la ocupación sea constante", comentó.

¿Qué cuidados requieren los bebés prematuros?

El director señaló que los bebés prematuros suelen permanecer más tiempo hospitalizados, debido a que necesitan cuidados especiales para su crecimiento y desarrollo.

"Son bebés que tardan un poco más en salir adelante; hay que dejarlos hasta que estén en condiciones de alta, y eso implica que duren más tiempo aquí en el hospital", indicó.

El doctor Aguilar subrayó que el personal médico continúa trabajando de manera constante para mantener la atención de los recién nacidos en condiciones óptimas, pese a la alta demanda de espacios.