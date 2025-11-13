Víctima denuncia a mesero por agresión con un dardo en restaurante Hot Rod Wings

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Víctor Hugo Hernández Moreno, de 36 años, acudió ante la Fiscalía General de Justicia para denunciar penalmente a un mesero del restaurante Hot Rod Wings, acusado de lesionarlo con un dardo en el cuello durante un incidente registrado al interior del establecimiento.

¿Qué ocurrió?

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que, tras recibir la querella, se abrió una carpeta de investigación y se logró identificar al presunto agresor, quien será citado a declarar como parte del proceso.

"Tenemos en nuestro poder las grabaciones de las cámaras de vigilancia del restaurante, que captaron el momento de la agresión y que servirán como evidencia dentro de la investigación", precisó Rodríguez Ríos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades reportaron que Hernández Moreno se encuentra estable y que las lesiones no representan un riesgo para su vida; aun así, la denuncia seguirá su curso legal conforme a lo establecido por la ley.