Aseguran a mujer por abuso de confianza; investigan presunto robo prolongado en negocio "Fester"

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La Agencia de Investigación Criminal llevó a cabo la detención de Vanessa N., acusada de abuso de confianza luego de que se le relacionara con el presunto robo de mercancía en un establecimiento de impermeabilizantes "Fester", ubicado en la colonia Buena Vista Norte.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que la mujer fue presentada ante el Ministerio Público. Señaló que los dueños del negocio interpusieron una denuncia adicional por la sustracción de productos cuyo valor ascendería a 90 mil pesos.

Según la denuncia, la mujer habría estado retirando mercancía desde tiempo atrás, lo que incrementó el monto total reportado como faltante. El funcionario indicó que las investigaciones continúan y que en las próximas 48 horas se definirá la situación legal de la detenida.