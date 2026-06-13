Moviliza a cuerpos de emergencia caso de adolescente intoxicada en reunión privada en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una movilización de cuerpos de emergencia, autoridades municipales e inspectores se registró durante la madrugada de este sábado en una quinta ubicada sobre el bulevar Ancira, luego de que se reportara a una menor de edad inconsciente durante una reunión.

De acuerdo con los primeros informes, una adolescente de 17 años presuntamente presentó un cuadro de intoxicación por consumo de bebidas alcohólicas, situación que motivó el llamado a los números de emergencia.

Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindarle atención médica y realizar una valoración de su estado de salud.

Tras la revisión, los socorristas determinaron que la menor no requería ser trasladada a un hospital, por lo que permaneció en el sitio bajo el resguardo de su madre, quien acudió para hacerse cargo de ella.

Acciones de la autoridad

Elementos de Seguridad Pública Municipal también tomaron conocimiento de los hechos y recabaron información sobre lo ocurrido para integrar el reporte correspondiente.

De manera paralela, inspectores municipales realizaron las diligencias necesarias para determinar si existen irregularidades relacionadas con el evento y evaluar la posible aplicación de sanciones conforme a la normativa vigente.

Las autoridades no reportaron personas detenidas ni incidentes adicionales derivados de la reunión.

Importancia de la supervisión

El caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de la supervisión de eventos donde participan menores de edad, así como la prevención de riesgos asociados al consumo de alcohol.