Confirman causa de muerte en caso registrado en la colonia Lázaro Cárdenas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La necropsia practicada al hombre que fue localizado sin vida al interior de un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas confirmó la causa de su fallecimiento, por lo que la Fiscalía General del Estado descartó que se tratara de un hecho violento.

El coordinador del Ministerio Público, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que, tras las diligencias realizadas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales, se estableció científicamente la causa de la muerte, confirmándose que no existió participación de terceros.

Explicó que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicó la necropsia de ley. Con los resultados obtenidos, el Ministerio Público inició el procedimiento para la entrega del cuerpo a sus familiares y procederá a determinar el no ejercicio de la acción penal, al no existir indicios de la comisión de un delito.

¿Cómo ocurrió el hallazgo del cuerpo?

El hallazgo ocurrió la tarde del jueves en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Miguel Garza, en la colonia Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con las autoridades, familiares de la víctima, identificada como Mario, acudieron a visitarlo y, al ingresar al inmueble, lo encontraron sin vida en avanzado estado de descomposición, por lo que solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil y Bomberos, así como elementos de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal y de la Agencia de Investigación Criminal. Los socorristas únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, mientras que los peritos realizaron el procesamiento del lugar.

Detalles confirmados por la Fiscalía

En relación con la incidencia de este fenómeno, Gómez Rodríguez señaló que en Piedras Negras se han contabilizado 23 fallecimientos de este tipo en lo que va del año, cifra cercana a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se documentaron 28 casos.

Añadió que la mayoría de los casos involucran a personas de entre 20 y 40 años de edad y que las investigaciones realizadas apuntan a factores de carácter personal y emocional como algunos de los principales detonantes.