Adolescente de 14 años hospitalizado en Piedras Negras por crisis emocional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Un adolescente de 14 años fue atendido en un hospital de la ciudad luego de presentar una aparente crisis emocional relacionada con problemas familiares.

Los hechos fueron reportados durante los primeros minutos de este viernes, cuando el menor ingresó al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica inmediata.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el adolescente fue ingresado tras una presunta ingesta de medicamento controlado, por lo que personal médico le practicó un lavado gástrico.

Tras la intervención, el menor fue reportado como estable y fuera de peligro.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Policía Civil Coahuila tomaron conocimiento de los hechos y notificaron al Ministerio Público mediante el informe correspondiente.

Luego de las primeras diligencias, las autoridades determinaron que no existían elementos constitutivos de un delito penal, por lo que se dio vista a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

La dependencia será la encargada de revisar el entorno familiar del adolescente y brindar el seguimiento necesario para garantizar su protección y atención integral.