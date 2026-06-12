Vinculan a proceso a "El Bayo" por ataque con machete; seguirá en prisión preventiva

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A pesar de que un juez de control reclasificó de tentativa punible de homicidio a lesiones la imputación contra Raúl Efraín N., alias "El Bayo", el acusado fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva justificada mientras avanza la investigación.

La resolución se dictó durante la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público presentó la imputación por la agresión cometida contra Vicente Efraín Chávez, de 34 años, quien sufrió heridas con un machete en la cabeza, el rostro y distintas partes del cuerpo durante un ataque ocurrido en la colonia Valle del Norte.

Al analizar los datos de prueba, el juez concluyó que no existían elementos suficientes para sostener que la vida de la víctima estuvo en riesgo, por lo que reclasificó el delito a lesiones.

No obstante, el juzgador determinó vincular a proceso al imputado y ordenó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, al valorar sus antecedentes penales y el riesgo de incumplimiento de medidas judiciales.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que Raúl Efraín N. cuenta con antecedentes por robo agravado y además enfrenta otra investigación por el delito de lesiones.

Añadió que, en ese proceso previo, el imputado portaba un brazalete electrónico como medida cautelar, el cual retiró sin notificar a la autoridad, situación que también fue considerada por el juez al momento de resolver.

El órgano jurisdiccional fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el imputado permanecerá internado en el Centro Penitenciario de Piedras Negras.

Respecto a la víctima, las autoridades informaron que permanece estable y continúa recuperándose de las lesiones sufridas.