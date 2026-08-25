Investigan quemaduras de bebé de ocho meses en la colonia Gobernadores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Una bebé de ocho meses fue atendida en el Hospital General Salvador Chavarría tras sufrir quemaduras de segundo grado en el hombro derecho, mientras se encontraba en su domicilio de la colonia Gobernadores.

De acuerdo con lo informado a las autoridades, la madre señaló que su pareja sentimental estaba al cuidado de la menor y que, al regresar al domicilio, se percató de la lesión. La bebé fue trasladada de inmediato al hospital, donde se reportó estable y fuera de peligro.

La intervención de PRONNIF

Tras el reporte, las autoridades detectaron que la menor se encuentra bajo la guarda y custodia legal de su abuela, y no de su madre. Ante algunas inconsistencias, se solicitó la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

Edith Hernández Pérez, subprocuradora de la PRONNIF Coahuila en Piedras Negras, informó que se encuentra en curso una investigación sobre el entorno familiar de la menor para determinar si existió alguna vulneración de sus derechos o si la lesión pudo derivar de un accidente doméstico.

Evaluación de las condiciones de vida

Como parte de las diligencias, personal de la PRONNIF y una trabajadora social acudirán al domicilio donde reside la bebé para evaluar las condiciones en las que vive.

Además, se solicitará la presencia de la madre y la abuela para establecer cómo ocurrió la lesión y determinar si pudo existir alguna omisión de cuidados.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido que las lesiones hayan sido provocadas de manera intencional, por lo que la investigación continuará para esclarecer las circunstancias del hecho.