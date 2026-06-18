Consignan a operador de tráiler tras aparatoso accidente en el bulevar República

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Luego de ocasionar daños materiales de consideración al perder el control de un camión de doble remolque, el operador de una empresa refresquera fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

El conductor, identificado como Héctor Adolfo N., de 35 años, manejaba la pesada unidad durante la madrugada sobre el bulevar República, cuando ocurrió el percance a la altura de la colonia Cumbres.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el chofer presuntamente circulaba a exceso de velocidad y competía con otro operador de un vehículo similar. Al llegar al final del tramo, ya no logró controlar el tráiler.

La unidad invadió el camellón central y derribó cerca de 50 metros de malla ciclónica antes de impactar varios vehículos, que también resultaron con daños.

Acciones de la autoridad

A pesar de la magnitud del accidente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron pérdidas materiales.

Tras las diligencias realizadas por elementos policiacos, el operador fue arrestado y consignado ante la autoridad ministerial, que será la encargada de determinar las responsabilidades derivadas del accidente.