Vinculan a proceso a dos hombres por agredir con machete a sus padres en Nava y Allende

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Dos hombres acusados de atacar con machete a sus propios padres en hechos distintos ocurridos en los municipios de Nava y Allende fueron vinculados a proceso e internados en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde permanecerán mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Así lo informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, quien señaló que durante las audiencias iniciales el juez determinó que existían elementos de prueba suficientes para iniciar formalmente el proceso penal en contra de ambos imputados.

Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada, por lo que los acusados fueron trasladados al penal de Piedras Negras, donde permanecerán recluidos hasta la celebración de la próxima audiencia.

El juez fijó además un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria y la integración de las carpetas correspondientes.

Uno de los casos corresponde a Isaías Michel "N", de 24 años, señalado de agredir con machete a su padre, Moisés "N", en el municipio de Nava. De acuerdo con las investigaciones, la víctima sufrió lesiones de gravedad y estuvo a punto de perder una oreja durante el ataque.

El segundo caso ocurrió en Allende, donde Richard "N" fue detenido tras presuntamente atacar con un machete a su padre, Rigoberto "N". Luego de la intervención de las autoridades, el sospechoso fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Tras analizar los antecedentes presentados por la representación social, el juez resolvió vincular a proceso a ambos imputados por los hechos que se les atribuyen, por lo que continuarán enfrentando el procedimiento penal privados de la libertad.