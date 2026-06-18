Liberan a dos detenidos por presunto fraude a empresarios ferreteros

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los dos hombres detenidos por su presunta participación en un fraude cometido contra empresarios ferreteros de Piedras Negras recuperaron su libertad, aunque la investigación ministerial continúa abierta para identificar a quien habría organizado la operación.

Se trata de Arturo Felipe N., de 35 años, y Hugo Alejandro N., de 39, quienes fueron asegurados después de que presuntamente participaron en la adquisición fraudulenta de material de construcción mediante un cheque sin fondos.

La investigación se centra en una tercera persona vinculada al fraude ferretero en Piedras Negras.

El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, informó que las diligencias permitieron establecer que ambos únicamente habrían sido contratados para realizar la compra y trasladar la mercancía al sitio que les fue indicado.

Añadió que las indagatorias se concentran ahora en una tercera persona, cuyo nombre aparece en el cheque utilizado durante la transacción y quien es considerada una pieza clave para esclarecer el caso.

Ambos detenidos fueron contratados para realizar la compra de material de construcción.

Aunque los dos detenidos obtuvieron su libertad, el funcionario precisó que permanecen bajo las reservas de ley, ya que la carpeta de investigación sigue en integración y el Ministerio Público podrá solicitar las acciones legales correspondientes contra quien o quienes resulten responsables.

Las autoridades continúan buscando al autor intelectual del fraude en Piedras Negras.

Gómez Rodríguez señaló que las investigaciones continúan para ubicar al presunto autor intelectual del fraude y determinar el grado de participación de cada una de las personas involucradas.