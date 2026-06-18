Indagan robos tras tormenta en Hacienda de Luna

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones por una serie de robos denunciados en la colonia Hacienda de Luna, presuntamente cometidos tras las fuertes tormentas que se registraron durante las primeras horas del pasado lunes en Piedras Negras.

Como parte de las indagatorias, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con la Policía Civil Coahuila, detuvieron a Rodolfo N, de 20 años, en el cruce de las calles Hacienda Carbonera y Copán, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, el detenido fue consignado por un delito diverso; sin embargo, también es investigado por su presunta participación en los atracos reportados por habitantes de ese sector.

Las denuncias comenzaron a recibirse una vez que vecinos señalaron que, durante la contingencia provocada por las lluvias, varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas debido a las inundaciones.

Detalles confirmados

Según los testimonios recabados, cuando el nivel del agua descendió, personas desconocidas aprovecharon la ausencia de los propietarios para ingresar a algunos domicilios y cometer robos, situación que fue reportada de inmediato a las autoridades.

Gómez Rodríguez hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas de estos hechos para que presenten la denuncia correspondiente ante la Fiscalía, ya que ello permitirá integrar las carpetas de investigación, solicitar las órdenes judiciales que procedan y ejercer acción penal contra quien resulte responsable.