Piedras Negras

Cateo nocturno en colonia Lázaro Cárdenas deja tres detenidos y aseguramiento de cristal

Una denuncia anónima llevó a autoridades estatales a intervenir un domicilio señalado como punto de venta de droga.

Por Exzael Becerril - 27 noviembre, 2025 - 10:16 a.m.
PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Una denuncia anónima derivó en un cateo ejecutado la noche del martes en una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas, donde autoridades estatales aseguraron droga tipo cristal y detuvieron a tres personas.

El operativo tuvo lugar en una casa de la calle Rafael Talamantes, luego de que un juez autorizara la orden de intervención. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila ingresaron al domicilio señalado como presunto punto de venta de narcóticos.

En el registro se localizó droga cristalina —sin que se precisara el peso— y se aseguró a las personas que permanecían dentro, quienes fueron trasladadas ante el Ministerio Público.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos, informó que los narcóticos ya están bajo análisis de Servicios Periciales para determinar su clasificación y peso, mientras la autoridad ministerial integra la carpeta de investigación.

"El Ministerio Público cuenta con 48 horas para definir la situación jurídica de los detenidos", precisó.

