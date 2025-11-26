Cobran cruce a tipo de cambio INFLADO en Eagle Pass

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— El reciente aumento en la tarifa de los puentes internacionales de Eagle Pass —de 4 a 5 dólares para usuarios que pagan en efectivo— destapó un nuevo motivo de molestia entre automovilistas: la ciudad está cobrando el cruce en pesos a un tipo de cambio artificialmente elevado.

¿Qué ocurrió?

Conductores que utilizan a diario los puentes compartieron imágenes de la nueva señalización y expresaron su sorpresa al ver que el cruce hacia México aparece ahora en 115 pesos, lo que implica que la administración está aplicando un tipo de cambio cercano a 23 pesos por dólar.

La cifra dista ampliamente del valor real en la región: el dólar se ubica en 18.40 pesos en Piedras Negras, alrededor de 18.70 en casas de cambio de Eagle Pass y cerca de 18.80 en operaciones bancarias.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

La práctica significa que Eagle Pass no solo obtiene el dólar adicional derivado del incremento aprobado, sino también una ganancia extra por cada cruce pagado en moneda mexicana, al fijar un tipo de cambio muy por encima del mercado.

Automovilistas calificaron la medida como un "doble cobro disfrazado" y advirtieron que este ajuste impactará especialmente a quienes deben cruzar diariamente por motivos laborales, escolares o médicos.