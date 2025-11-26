Arranca techumbre en Secundaria Técnica No. 5 con inversión estatal de más de 4 MDP

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez, puso en marcha la construcción de una techumbre metálica en la Secundaria Técnica No. 5 "Pedro Ferriz Santacruz", obra gestionada a través del diputado local Guillermo Ruiz Guerra.

El legislador destacó que este proyecto se suma a los arranques realizados en otras instituciones educativas de Piedras Negras.

"Hemos sido testigos de varios arranques en distintas escuelas. Estuvimos en la Secundaria Oliverio Martínez iniciando una techumbre; en la Secundaria Abel Herrera entregamos otra; y en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras también se dio inicio a una más. Ahora estamos aquí, en la Secundaria Técnica No. 5", señaló.

¿Qué implica esta inversión?

Ruiz Guerra subrayó que estos trabajos forman parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez de fortalecer la infraestructura educativa en el municipio. Recordó que para 2025 se destinaron 50 millones de pesos a este rubro, recursos que se han aplicado a lo largo del año.

El diputado añadió que cerrarán el año con más arranques de obra en beneficio de estudiantes y docentes, y adelantó que para 2026 se contemplan nuevas acciones a favor de la educación de las y los nigropetenses.