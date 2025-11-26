Contactanos
Piedras Negras

Siete muertes de motociclistas en 2025 derivan en carpetas por homicidio culposo en Piedras Negras

En lo que va del año los casos registrados corresponden a accidentes en los que los motociclistas fallecieron.

Por Exzael Becerril - 26 noviembre, 2025 - 10:47 a.m.
PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado reportó que, en el transcurso de 2025, se han abierto siete carpetas de investigación por homicidio culposo vinculadas a accidentes en los que participaron motociclistas. Las autoridades señalaron que, aunque los homicidios culposos en general son más numerosos, solo este número involucra directamente a una motocicleta.

¿Qué ocurrió?

El homicidio culposo se define como un delito sin intención de causar daño, pero provocado por negligencia o falta de precaución, recordó la dependencia.

Los casos registrados corresponden a accidentes en los que los motociclistas fallecieron y han sido investigados por la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con el Ministerio Público. Varias de las carpetas ya fueron turnadas a los tribunales, mientras que otras continúan en integración a la espera de dictámenes periciales de tránsito terrestre que permitan establecer responsabilidades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Debido a la naturaleza culposa de estos hechos, la Fiscalía indicó que los expedientes suelen avanzar hacia soluciones alternas, como la mediación o la conciliación entre las partes involucradas. En la mayoría de los casos, la conclusión se logra mediante acuerdos reparatorios, conforme a la legislación vigente.

