Siete muertes de motociclistas en 2025 derivan en carpetas por homicidio culposo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— La Fiscalía General del Estado reportó que, en el transcurso de 2025, se han abierto siete carpetas de investigación por homicidio culposo vinculadas a accidentes en los que participaron motociclistas. Las autoridades señalaron que, aunque los homicidios culposos en general son más numerosos, solo este número involucra directamente a una motocicleta.

¿Qué ocurrió?

El homicidio culposo se define como un delito sin intención de causar daño, pero provocado por negligencia o falta de precaución, recordó la dependencia.

Los casos registrados corresponden a accidentes en los que los motociclistas fallecieron y han sido investigados por la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con el Ministerio Público. Varias de las carpetas ya fueron turnadas a los tribunales, mientras que otras continúan en integración a la espera de dictámenes periciales de tránsito terrestre que permitan establecer responsabilidades.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Debido a la naturaleza culposa de estos hechos, la Fiscalía indicó que los expedientes suelen avanzar hacia soluciones alternas, como la mediación o la conciliación entre las partes involucradas. En la mayoría de los casos, la conclusión se logra mediante acuerdos reparatorios, conforme a la legislación vigente.