Realizan cateo en fraccionamiento San José y aseguran réplicas de armas

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Como resultado de labores de investigación, autoridades estatales realizaron un cateo durante el fin de semana en una vivienda ubicada sobre la calle 10, en el fraccionamiento San José, en el municipio de Piedras Negras.

El operativo fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, con el apoyo de la Policía Civil Coahuila. Durante la revisión del domicilio, las autoridades aseguraron réplicas de armas de fuego, tanto largas como cortas.

De acuerdo con la información disponible, en el lugar no se realizaron detenciones; sin embargo, la Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abiertas las indagatorias correspondientes.

Las autoridades señalaron que este tipo de operativos se llevan a cabo como parte del seguimiento a denuncias anónimas, las cuales pueden derivar en la emisión de órdenes judiciales que permiten la realización de cateos con el fin de fortalecer las investigaciones.