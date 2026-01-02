Dejan cateos tres detenidos en dos colonias de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Durante el 31 de diciembre de 2025, autoridades realizaron dos cateos en distintas colonias de Piedras Negras, acciones que derivaron en la detención de tres personas y el aseguramiento de marihuana.

Detenciones en Piedras Negras

De acuerdo con el coordinador de Ministerios Públicos, Francisco Rodríguez Carranco, en el primer cateo, efectuado en la colonia Central, fue detenido José Inés "N", a quien se le aseguraron diversas dosis del enervante.

Posteriormente, en un segundo operativo desarrollado en la colonia Año 2000, se logró el aseguramiento de la misma droga, así como la detención de Osmar Alejandro "N" y Joana "N".

Acciones de la autoridad

El funcionario indicó que se encuentran a la espera de los dictámenes periciales para conocer el peso exacto de la droga asegurada y avanzar en el proceso de judicialización. Mientras tanto, las indagatorias continúan abiertas para la integración de las carpetas de investigación.

Finalmente, se informó que la Fiscalía General de Justicia, Zona Norte Uno, concluyó el año 2025 con un total de 97 cateos realizados en diversas colonias de Piedras Negras.