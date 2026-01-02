Ajustan decreto de autos "chocolate": buscan frenar abusos

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– La reciente modificación al decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera no implica su cancelación, sino una rectificación para frenar desórdenes, abusos y malas interpretaciones en su aplicación, afirmó Raúl Villarreal Cervantes, presidente nacional de la Unión de Defensa Patrimonial.

El dirigente explicó que el decreto permanece vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, contrario a versiones difundidas por algunos sectores que aseguraban su desaparición.

"Es falso que el decreto se haya cancelado. Sigue vigente, pero ahora se corrigen errores que generaron confusión, decisiones arbitrarias y hasta actos de prepotencia en carreteras", sostuvo.

Exclusión de marcas de lujo

Uno de los cambios centrales es la exclusión definitiva de determinadas marcas, principalmente de lujo y de carga pesada, que ya no podrán ser regularizadas bajo este esquema. La modificación busca evitar que el programa sea utilizado con fines lucrativos o fuera del espíritu social con el que fue creado.

Villarreal Cervantes señaló que el decreto nació para proteger el patrimonio de miles de familias, especialmente de sectores que no cuentan con los recursos para importar un vehículo por la vía tradicional, cuyos costos pueden superar los 15 mil pesos.

Asimismo, aclaró que las personas que cumplan con los requisitos establecidos, como la fecha de ingreso al país (previa al 19 de octubre de 2021) y los criterios administrativos vigentes, podrán continuar con su trámite de regularización sin problema.

Situación de vehículos con placas civiles

Respecto a quienes aún circulan con placas de organizaciones civiles o asociaciones patrimoniales, indicó que no existe una orden general de decomiso, ya que retirar un vehículo sin un procedimiento legal constituiría una violación a los derechos patrimoniales.

"Mientras no haya una normatividad secundaria clara, no se puede criminalizar a quienes buscan proteger su patrimonio", advirtió.

El líder de la Unión de Defensa Patrimonial reconoció que aún falta conocer los lineamientos específicos con los que se aplicarán las modificaciones, pero confió en que estas medidas permitirán ordenar el proceso, reducir la corrupción y dar certeza jurídica a los propietarios de vehículos de procedencia extranjera.

De acuerdo con la modificación al decreto, los siguientes vehículos quedan excluidos del proceso de nacionalización: Freightliner, International, Cadillac, Lincoln, Lexus, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Infiniti, Audi, Hummer, Tesla, Jaguar, Land Rover, McLaren, Aston Martin, Porsche, Alfa Romeo, Maserati, Lotus, Lamborghini, Bentley, Acura y Buick.