Detienen a presunto ladrón tras cateo en fraccionamiento San Felipe

PIEDRAS NEGRAS, COAH.– Una denuncia ciudadana por el robo a un domicilio en el fraccionamiento San Felipe derivó en la apertura de una carpeta de investigación y en la emisión de una orden judicial, la cual fue ejecutada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

Durante el operativo fue asegurado Mario Alberto N, alias "El Beto" o "El Cachorro", quien fue señalado como presunto autor del ilícito.

Detalles del operativo

El coordinador de Ministerios Públicos, Francisco Rodríguez Carranco, informó que el detenido fue presentado ante un juez, quien en audiencia inicial resolverá su situación legal conforme al debido proceso.

Posibles vínculos con otros robos

Asimismo, Rodríguez Carranco señaló que el imputado podría estar relacionado con otros robos registrados en la ciudad; en caso de confirmarse su participación, enfrentaría más procedimientos penales.