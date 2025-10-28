Cateos en Piedras Negras dejan un detenido, además del aseguramiento de drogas y celulares

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Dos cateos realizados durante el fin de semana en diferentes colonias de Piedras Negras concluyeron con una persona detenida y el aseguramiento de metanfetaminas, mariguana y teléfonos celulares, informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez.

El funcionario explicó que las diligencias fueron resultado de denuncias anónimas y estuvieron a cargo de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de autoridades municipales, estatales y federales.





En el primer cateo, efectuado en la colonia Valle del Norte, se encontraron diversas dosis de metanfetaminas y mariguana. Posteriormente, en una segunda intervención en la colonia Año 2000, fue detenido Juan Carlos "N", además de que se aseguraron varios teléfonos celulares y pequeñas cantidades de cristal y mariguana.

El detenido y los objetos incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en un plazo de 48 horas.

"Seguimos con las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas", puntualizó Gómez Rodríguez.