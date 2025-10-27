Prevén noches frías en Piedras Negras por ingreso de frente frío 11

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Aunque el clima de este lunes se mantuvo similar al de los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un cambio significativo en la temperatura a partir de este martes, con noches frías en las que el termómetro descenderá entre 5 y 7 grados centígrados.

De acuerdo con el pronóstico, la tarde-noche del martes 28 de octubre ingresará a la frontera noreste y norte del país el frente frío número 11, que provocará rachas de viento del norte de hasta 40 kilómetros por hora y una temperatura nocturna cercana a los 12 grados.

dPara el miércoles, se espera una temperatura máxima de 24 grados y vientos del norte, mientras que por la noche se prevé un descenso drástico hasta los 5 grados centígrados.

El jueves las condiciones serán similares, con una máxima de 25 y mínima de 7 grados, aunque los vientos cambiarán al sureste y disminuirán su velocidad hacia la noche.

Según el pronóstico extendido, hacia el fin de semana, cuando termina octubre e inicia noviembre, el clima se tornará más templado, con una máxima de 28 grados y mínima de 12, marcando el fin del episodio de frío intenso.