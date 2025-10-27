Declaran ante la Fiscalía por caso del tiradero de perros en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El veterinario municipal y coordinador de Bienestar y Salud Animal, Alfonso Orta, junto con dos trabajadores del Centro de Bienestar Animal, declararon ante la Fiscalía General del Estado por el caso del tiradero de perros en el basurero municipal, confirmó este lunes el alcalde Jacobo Rodríguez.

El edil fue cuestionado sobre el avance de las sanciones administrativas que, según se había anunciado, serían aplicadas por la Contraloría Municipal a personal del área de Bienestar Animal tras la exposición pública del caso.

"No tengo información sobre las sanciones aún sobre el tema del bienestar animal. Pero ya fueron a declarar el veterinario y dos personas más que pertenecen al Centro de Bienestar Animal. Entonces, ahora sí que hay que esperar las investigaciones", declaró el alcalde.

Rodríguez precisó que las comparecencias no se realizaron ante la Contraloría, sino ante la Fiscalía, lo que confirma que el caso continúa bajo investigación ministerial.

El hecho salió a la luz luego de que se difundiera a nivel nacional la presunta irregularidad en el manejo de los cadáveres de perros sacrificados por el municipio, los cuales fueron arrojados en el basurero de la ciudad. El caso generó críticas públicas por el incumplimiento del reglamento de trato digno a los animales y la falta de entrega oportuna de las bitácoras de sacrificio ante la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado (Propaec).

El alcalde puntualizó que será la Fiscalía la que determine las responsabilidades correspondientes por el manejo inadecuado de los restos de los animales y por el presunto incumplimiento de protocolos ambientales y sanitarios.