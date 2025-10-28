Concluye sin irregularidades operativo en Cereso de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron la mañana de este lunes un operativo conjunto en el Centro Penitenciario de Piedras Negras, el cual concluyó sin que se detectaran irregularidades ni objetos prohibidos.

En las labores de revisión participaron efectivos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía, quienes inspeccionaron diversas áreas del penal como parte de las estrategias de seguridad y control que se mantienen de manera constante.

Las autoridades señalaron que este es el cuarto operativo que se lleva a cabo durante el mes de octubre en el reclusorio y, al igual que en los anteriores, no se localizaron drogas ni artículos no permitidos. Dichas acciones, destacaron, buscan fortalecer las medidas de vigilancia y garantizar el buen funcionamiento del centro penitenciario.