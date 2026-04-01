Choque y volcadura en la carretera 57 deja cuatro lesionados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Cuatro personas resultaron lesionadas luego de un choque con volcadura registrado sobre la carretera 57, en el tramo que conecta Piedras Negras con Nava, durante la noche del lunes.

El accidente ocurrido en la carretera 57

El accidente se presentó a la altura de Río Escondido, cuando una camioneta Ford Explorer blanca, conducida por Ángel Isaac “N”, de 20 años, perdió el control tras una presunta distracción del conductor, quien viajaba acompañado y aparentemente ingería alcohol.

La unidad cruzó el camellón central e invadió los carriles contrarios, impactándose contra un Chevrolet Spark gris en el que se desplazaban tres ocupantes.

Detalles del impacto y consecuencias

Derivado del impacto, la camioneta volcó y ambas unidades quedaron prácticamente inservibles debido a los daños.

Los cuatro lesionados fueron auxiliados por cuerpos de emergencia y trasladados al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde se informó que su estado de salud es estable.

Autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio, incluyendo la Policía Municipal de Nava, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Civil Coahuila y la Guardia Nacional División Caminos, quienes se encargaron de las diligencias correspondientes.