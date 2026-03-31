Exhortan a no ingresar al Río Bravo durante Semana Santa

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con el arranque de la temporada vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar ingresar al Río Bravo en toda su extensión, debido a los peligros que representa este afluente.

Desde su formación al salir de la Presa La Amistad, en Ciudad Acuña, y a lo largo de su recorrido por Jiménez, Piedras Negras y diversas rancherías de Guerrero e Hidalgo, se mantiene visible señalización que prohíbe el acceso al río.

Advertencias de Protección Civil

José Francisco Contreras Obregón, coordinador operativo de Protección Civil Coahuila en la Región Norte, señaló que esta restricción apela principalmente a la responsabilidad de las familias que acostumbran acampar a la orilla del Bravo durante este periodo.

"Como cada año, tenemos una frase muy célebre en Piedras Negras: el río Bravo, o los ríos, no son balnearios, no son albercas; es peligroso", enfatizó.

Entre los principales riesgos del río destacan la proliferación de lama que puede provocar resbalones, la presencia de piedras filosas que causan lesiones, así como la fuerza de la corriente y un fondo irregular con distintas profundidades.

Operativos de vigilancia

El funcionario advirtió que el simple hecho de ingresar al agua representa un riesgo, el cual aumenta cuando algunas personas intentan cruzarlo hacia Estados Unidos. Por ello, en cada municipio por donde pasa el afluente se desplegarán operativos de vigilancia con cuerpos de seguridad y rescate durante las festividades.

En cuanto al río Escondido, que también cruza por Piedras Negras, indicó que presenta peligros similares, pese a que actualmente no cuenta con suficiente agua para llenar sus canales.

Finalmente, puntualizó que el Río Bravo registra un gasto aproximado de 35 metros cúbicos por segundo a su paso por Piedras Negras; sin embargo, aunque el caudal no es elevado, la recomendación se mantiene: no ingresar al río.