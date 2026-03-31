Arriba Segob a Piedras Negras en medio de crisis política

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) arribaron a Piedras Negras en medio del conflicto político e institucional que enfrenta el municipio en las últimas semanas.

La presencia del Gobierno federal ocurre en un contexto de confrontación encabezada por el alcalde Jacobo Rodríguez, quien ha intensificado sus diferencias con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y su gerente Lorenzo Menera, así como con el Cabildo, medios de comunicación y autoridades estatales.

La crisis del agua en Piedras Negras ha escalado a un conflicto político entre el alcalde y el SIMAS.

La crisis alcanzó un nuevo punto crítico luego de que el lunes se registrara el corte de agua en la Presidencia Municipal y el aseguramiento de una unidad del organismo operador.

De acuerdo con fuentes locales, los representantes federales sostienen reuniones con funcionarios municipales para conocer de primera mano la situación que prevalece en la ciudad, donde el conflicto por el control y operación del SIMAS ha escalado a un escenario de crisis institucional.

Jacobo Rodríguez anunció su ausencia en la ciudad mientras se intensifican las tensiones políticas.

Durante su conferencia matutina de este martes 31 de marzo, el alcalde confirmó que se ausentará de la ciudad en los próximos días.

"Voy a salir y, al regresar la siguiente semana, voy a empezar a ir a Ciudad de México", declaró, al señalar que retomará actividades públicas hacia finales de la próxima semana.

La intervención del Gobierno federal busca resolver el conflicto por el control del SIMAS.

La presencia de la Segob se da en medio de señalamientos cruzados entre autoridades municipales y estatales, así como cuestionamientos sobre la operación de servicios públicos y la conducción política del municipio.