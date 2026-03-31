Procesan a hombre por presunta agresión contra su madre en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Autoridades judiciales iniciaron proceso legal contra Juan N, quien fue detenido en la colonia Lomas de la Villa, en Piedras Negras, luego de ser señalado por presuntamente agredir y amenazar a su madre.

Según la información oficial, el individuo utilizó un arma blanca para intimidar a la víctima, lo que derivó en su aseguramiento. Tras los hechos, el hombre sufrió una crisis, lo que no impidió su traslado ante las instancias correspondientes.

Proceso legal en curso

El caso fue turnado a un juez, quien en las próximas horas definirá la situación jurídica del acusado por el delito de violencia familiar.

Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de ministerios públicos, indicó que la Fiscalía cuenta con los elementos de prueba suficientes para buscar la vinculación a proceso del detenido, además de solicitar que permanezca recluido.

Investigación de antecedentes

Agregó que también se llevará a cabo una investigación para determinar si existen antecedentes del imputado en casos similares, lo cual podría influir en la decisión final de la autoridad judicial.