Lo atropellan y le roban su celular en la colonia El Cenizo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una mañana trágica y desafortunada vivió José Víctor de León, vecino de la colonia El Cenizo, quien fue víctima de un atropello y un robo casi de forma consecutiva mientras circulaba en su bicicleta por el bulevar Prolongación República, en Piedras Negras.

El accidente ocurrió este martes, cuando un vehículo blanco lo embistió al llegar al cruce con la calle Miguel Miramón, provocando que cayera sobre el pavimento y sufriera diversas lesiones. El conductor responsable se dio a la fuga sin auxiliarlo.

Mientras intentaba conseguir ayuda, el afectado pidió a un hombre que presenció los hechos que avisara a sus familiares y le prestó su teléfono celular. Sin embargo, el supuesto testigo aprovechó la oportunidad para huir con el dispositivo.

Tras reportar lo ocurrido, las autoridades lograron rastrear el teléfono y recuperarlo en un domicilio del mismo sector, aunque no hubo personas detenidas.

El ciclista, de oficio albañil, informó que presentará una denuncia formal tanto por el atropello como por el robo, con el fin de que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.