Detienen a dos menores por incendio intencional y posesión de drogas en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado investigan a dos jóvenes de 16 años detenidos por su presunta participación en el incendio intencional de un vehículo y la posesión de narcóticos en el municipio de Nava, Coahuila.

El incidente fue reportado por una familia de la colonia Dos de Agosto, quienes denunciaron que varias personas encapuchadas irrumpieron en su domicilio, causaron daños materiales y posteriormente incendiaron un automóvil estacionado frente al lugar.

Tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público, agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las pesquisas correspondientes, logrando la detención de dos menores identificados como Brandon y Víctor N.

Durante su aseguramiento, los oficiales encontraron entre sus pertenencias varias dosis de la droga conocida como cristal, por lo que ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de posesión de narcóticos.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que además de este hecho, se investiga si los adolescentes pudieran estar involucrados en otros actos delictivos cometidos en el municipio.

“Estamos verificando la denuncia presentada por daños y amenazas para determinar la posible participación de los menores y, de ser el caso, proceder con la judicialización”, señaló el funcionario.